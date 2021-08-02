COVID-19: Kuzeyde 20 bin 402 test, 94 pozitif vaka

Ülkede son 24 saatte yapılan 20 bin 402 test sonucu 80'i yerel 94 pozitif vakaya rastlandı, 236 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği belirtildi. 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu ifade edilirken, 80 de yerel vakaya rastlandığı açıklandı.

25’i Lefkoşa, 37’i Girne, 13’ü Mağusa, 4’ü İskele, 1’i Güzelyurt Bölgesi'nden olan vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez- 6/ Yenikent-1/ Gönyeli-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Hamitköy-3/ Kalavaç-2/ Taşkınköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5

Girne Merkez-19 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-2 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-2 / Edremit-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-6 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1

Mağusa Merkez-4/ Ulukışla-1/ Maraş-2/ Güvercinlik-1/ Mormenekşe-1/ Yeniboğaziçi-2/ Sakarya-1/ Vadili-1

İskele Merkez-3 / Ardahan-1

Güzelyurt Güneşköy-1

2 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.402

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 94

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 80

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 236

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.987.338

Toplam Vaka Sayısı: 11.755

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.230

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1485

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1308

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 96

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5550

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 551

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2355

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.670