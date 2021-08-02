COVID-19: Kuzeyde 20 bin 402 test, 94 pozitif vaka
Ülkede son 24 saatte yapılan 20 bin 402 test sonucu 80'i yerel 94 pozitif vakaya rastlandı, 236 kişi taburcu edildi.
Ülkede son 24 saatte yapılan 20 bin 402 test sonucu 80'i yerel 94 pozitif vakaya rastlandı, 236 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği belirtildi. 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu ifade edilirken, 80 de yerel vakaya rastlandığı açıklandı.
25’i Lefkoşa, 37’i Girne, 13’ü Mağusa, 4’ü İskele, 1’i Güzelyurt Bölgesi'nden olan vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Merkez- 6/ Yenikent-1/ Gönyeli-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Hamitköy-3/ Kalavaç-2/ Taşkınköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5
Girne Merkez-19 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-2 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-2 / Edremit-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-6 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1
Mağusa Merkez-4/ Ulukışla-1/ Maraş-2/ Güvercinlik-1/ Mormenekşe-1/ Yeniboğaziçi-2/ Sakarya-1/ Vadili-1
İskele Merkez-3 / Ardahan-1
Güzelyurt Güneşköy-1
2 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.402
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 94
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 80
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 236
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.987.338
Toplam Vaka Sayısı: 11.755
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.230
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1485
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1308
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 96
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5550
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 551
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2355
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.670