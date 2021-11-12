Kuzeyde 113'ü yerel, 147 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.520 olup, 113'ü yerel 147 pozitif vakaya rastlanmış, 183 kişi taburcu edilmiştir.

34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 113 kişi ise yerel vakadır.

51 kişi Lefkoşa, 31 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

12 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.520

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34

Yerel Vaka Sayısı: 113

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 183

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.734.819

Toplam Vaka Sayısı: 24.149

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.571

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1487

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1425

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2318

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 387

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6279

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.542