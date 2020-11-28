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Kuzeyde 11 pozitif vaka

Kuzeyde 11 pozitif vaka

Bakan Pilli:" Toplam 1592 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi "

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1592 olduğunu, 11 pozitif vakaya  rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

28 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1592

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen vakalar -  11

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 262. 319

Toplam Vaka Sayısı- 1095

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1015

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 75

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 15

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 60

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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