Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk; Oto hasar bildirimleri için uygulama

Creditfast uygulaması üzerine eklenen Oto Hasar Bildirim menüsü ile kaza anında hasar bildirimlerinin dijital ortamda Creditwest Insurance ekibine kolay ve pratik bir şekilde ulaşması sağlanıyor.

Kaza Anında Sigorta Şirketine Yapılması Gereken Resmi Başvuru Creditfast Uygulaması Üzerinden Gerçekleştiriliyor.

Tüm mobil kullanıcılar tarafında indirilip kullanılabilen Creditfast uygulaması içerisine eklenen Oto Hasar Bildirim Servisi ile kaza anında Creditwest Insurance şirketine yapılması gereken resmi başvuru hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Creditwest Oto Hasar Bildirimini Kimler Kullanabilir?

Creditfast Oto Hasar Bildirim Servisini, Creditwest Insurance müşterileri, anlaşmalı oto tamir şirketleri kullanabildiği gibi kazaya karışmış tüm 3. şahıslar da hizmetten yararlanabiliyor.

Resmi Evraklar Uygulamaya Kolayca Yüklenip Gönderiliyor

Herkesin akıllı cep telefonlarına indirebileceği Creditfast uygulamasının içerisine eklenen Oto Hasar Bildirim menüsünde; kaza anında hasar görüntülerinin ve gerekli resmi evrakların yüklenerek, kazanın oluş şeklinin resmi olarak bildirildiği alanlar bulunmaktadır. Yapılan bu başvuru anında Creditwest Insurance ekibine ulaştırılarak, 7/24 hasar bildirimlerinin Creditwest Insurance ekibi tarafından takip edilmesi sağlanıyor. Böylelikle hasar bildirimleri Creditwest Insurance’a veya Creditwest Bank şubelerine gelmeye gerek kalmadan anında gerçekleşiyor.

Creditwest Oto Hasar Bildirimini Ne Tür Faydaları Var ?

Hasar Bildirim Servisinin kullanılmasıyla, hasarın tespit ve giderilme süreci en kısa sürede başlatılmış olup müşteri memnuniyeti sağlanmış oluyor. Ayrıca pandemi döneminde sigorta şirketine yapılması gereken bildirimin insanların yüzyüze gelmesine gerek kalmadan mekandan bağımsız olarak gerçekleşmesi sağlanıyor.

KANAT: SİGORTACILIK İŞLEMLERİNİ DİJİTAL KANALLARA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Insurance Genel Müdürü Hicran Kanat; özellikle dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs nedeni ile teması an aza indirmek ve toplum sağlığında bulaşın önlenmesine yardımcı olmak adına önemli bir ihtiyaç olan; müşterilerine, anlaşmalı tamir servisi firmalarına ve 3.şahış sigortalılara mekandan bağımsız olarak dijital ortamda başvuru imkanı sunduklarını belirtti.

Creditwest Insurance Genel Müdürü Hicran Kanat ; şirket olarak kurdukları kullanıcı dostu online platformlar ile özellikle bireysel sigortalarda dünyada görülen dönüşümün sigortalıların hayatlarını kolaylaştırdığı gibi, kısır döngü içerisinde gelişmeye çalışan sigorta penetrasyonuna da yeni nesil bir soluk getirmeye başladığını ifade etti.

Hicran Kanat, konuşmasının devamında son yıllarda Dijital platformlara verdikleri önem yanında Dijital kanallara taşıdıkları sigortacılık işlemleri sayesinde akıllı telefon, tablet veya bilgisayar kullanarak kendiniz veya yakınlarınız adına 7/24 online sigorta teklifi alınabildiğini, alınan teklifleri hesaptan veya tüm banka kartları ile peşin ya da taksitli ödenmesinin sağlandığını, web sayfalarından ve whatsap hatlarından 7/24 canlı destek alıp müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıklarını ifade etti.

Kanat, poliçeler üzerinde yer alan QR cod ile poliçelerin online tramerden sorgulanabileceğini de ekledi.