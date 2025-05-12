Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Anneler Günü’nde kutlama

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Anneler Günü kapsamında hem çalışanlarına hem de topluma dokunan anlamlı bir program gerçekleştirdi. Turkcell İletişim Merkezleri (TİM), Yetkili Turkcell Satış Noktaları (YTSN) ve Kurumsal Destek Ekipleri’nde (KDE) görev yapan çalışan anneler ofislerinde ziyaret edilerek, yerli üretime destek amacıyla lavanta çiçeğinden el emeğiyle üretilmiş ürünler çalışan annelere takdim edildi.

Ziyaretlere, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in yanı sıra Genel Müdür Yardımcıları Deniz Mungan Sonuç ile Ali Gürler ve yöneticiler de katıldı. Şirketin çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha gösteren bu ziyaretlerde, samimi ve sıcak bir atmosfer yaşandı.

Hem ofislerde hem sahada anlamlı dokunuşlar

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Anneler Günü kutlamaları kapsamında bir etkinliğe daha imza attı. Merkez Lefkoşa Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, “Müşterimiz İçin Varız” anlayışıyla hareket edilerek, müşterilerle daha güçlü bağlar kurulması hedeflendi.

Etkinlik çerçevesinde tüm annelere çiçekler hediye edildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell ekipleri, annelerle bire bir sohbet ederek bu özel günü kutladı. Etkinlik süresince müşterilerle doğrudan temas kurularak samimi ve içten bir iletişim ortamı sağlandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterileriyle birlikte olduğu, 3 ay boyunca devam edecek saha programıyla hem toplumla bağlarını güçlendiriyor hem de özel günlerde anlamlı etkinliklere imza atıyor. Güzelyurt’tan Dipkarpaz’a kadar adanın dört bir yanında düzenlenen saha programı sürprizlerle dolu geçiyor.