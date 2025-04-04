Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitelerine erişilebilirlik menüsü ekledi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital ortamda engelli bireyler ve özel ihtiyaçları olan kullanıcılar için erişim kolaylığı sağlamak amacıyla internet sitelerine erişilebilirlik menüsü eklediğini açıkladı.

Açıklamaya göre yeni erişilebilirlik menüsü; epilepsi, disleksi, görme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bilişsel bozukluklar ve benzeri sağlık durumları olan kullanıcıların yanı sıra ileri yaş bireylerin de web sitelerini daha rahat kullanabilmesini amaçlıyor.

Kullanıcılar erişilebilirlik menüsünden, kendilerine uygun profili seçerek ekran görünümünü 9 farklı engel veya bozukluk profiline göre 22 ayar seçeneğiyle kişiselleştirebiliyor.

Menüye, şirketin web sitelerinin sol alt köşesinde bulunan “Denemeye Başla” simgesi aracılığıyla erişilebiliyor. Bu özellik, kktcell.com, lifecelldigital.com, efidankibris.com ve gonuldenbagliyiz.biz adreslerinde aktif olarak kullanılabiliyor.