Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Salla Kazan” ile GB kazandırıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya ve hediyeler kazandırmaya devam ediyor. Cep Hesabım uygulaması içerisinde yer alan ve onbinlerce hediye kazandıran Salla Kazan kampanyası telefonunu sallayan herkese GB kazandırıyor. 1.5 milyon GB kazandırmayı hedefleyen kampanyaya tüm Kuzey kıbrıs Turkcell’liler koşulsuz ve şartsız katılıp, kazanabiliyor. 16 Nisan tarihine kadar devam edecek, Turkcell’lilerin yoğun ilgi gösterdiği “Salla Kazan” kampanyasına Cep Hesabım uygulaması içerisinden erişilebiliyor.

Tüm Turkcell’lilere özel GB’lar…

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Salla Kazan kampanyasının detaylarını aktardı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, müşterilerine özel tasarlanan ve hiçbir koşulu olmayan bu kampanyanın dijitalleşmenin de yaygın kullanımıyla internet ihtiyacına fayda sağladığı aktarıldı. Yıl içerisinde sürekli tekrarlayan Salla Kazan kampanyasının çeşitli hediyeler sunduğu ve Turkcell’liler tarafından çok beğenildiği de vurgulandı.

Cep Hesabım’a gir salla, kazan!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kazanırken eğlendiren, bolca hediye sunan kampanyası Salla Kazan’dan, hem bireysel hem de kurumsal, faturalı veya faturasız ses hattı kullanan müşterileri yararlanabiliyor. Salla Kazan kampanyasından her hafta 1 kere yararlanabiliniyor. 16 Nisan’a kadar sürecek GB kampanyasında çeşitli sürelerde ve 20 GB’lara varan cepten internet paketleri hediye ediliyor. Faydalardan kalan miktarın sorgusu yine Cep Hesabım uygulaması içerisinden yapılıyor. Cep Hesabım uygulaması mobil cihazlardan App Store ya da Google Play Store’dan http://bit.ly/cephesabim linki kullanılarak indirilebiliyor. Ayrıca dileyenler https://www.kktcell.com/kampanyalar/salla-kazan-ile-herkese-gb-hediye linkini kullanarak detaylara ulaşabiliyor.”