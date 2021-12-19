Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında anlamlı iş birliği

KKTC'nin 38’inci kuruluş yıl dönümü için Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin organize ettiği ‘100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ üç boyutlu olarak gezilebiliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında imzalanan protokol kapsamında çekimleri yapılarak 360 derece gezilebilecek şekilde tasarlanan sergi tüm detayları ile bu 3 boyutlu içerikte anlatılıyor. Sergi evkaf.org/sergi linki üzerinden gezilebiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, farklı alanlardaki toplumsal duyarlılığını sürdürmeye devam ederken kamu, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliklerini de devam ettiriyor. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, geçmişin taşındığı serginin uzakta olanların da rahatlıkla ulaşabilmesi, tarihin gelecek kuşaklara aktarılması ve imkânı olmayanlara teknoloji sayesinde ulaşabilmek adına protokol imzaladı.

Protokole, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu. Protokolde, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Evkaf İyilik Gönüllüsü Aytül Bilen, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan da yer aldı.

Benter: “Bu özel serginin daha geniş kitlelere taşınmasından mutluyuz”

Protokolde konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, bu iyilik dolu geçmişin ne kadar ilim ve bilim dolu bir tarihten geldiğini ‘100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’ ile öğrendiklerini ifade etti. Bu serginin Kıbrıs için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Benter aynı zamanda oldukça eğitici ve bilgilendirici özelliğe sahip olduğunun da altını çizdi. Kıbrıs’a ilk kez böyle bir serginin getirilmiş olmasının hepimiz için büyük önem taşıdığını söyleyen Benter, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yapılan bu iş birliği ile bu önemli serginin her eve taşınmasının, daha geniş kitlelere ulaşmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini de ifade etti.

Küçüközdemir: “Türk İslam bilim tarihi eserlerini teknolojiyle dijital ortamda sunmaktan büyük mutluluk duyduk”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de protokol sırasında yaptığı konuşmasında, ‘100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’nin adamız için büyük önem taşıdığının altını çizdi. Yapılan protokolle bu serginin çok insana ulaşabileceğini vurgulayan Küçüközdemir, Türk İslam tarihi eserlerini dijital ortamda sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi’nin detayları

28 Şubat 2022 tarihine kadar Bedesten’de saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında fiziksel anlamda da ziyaretçilere açık olacak serginin içeriği şöyle:

ASTRONOMİ (Meridyen hattını belirleme aleti, küreli saat, mekanik-astronomik takvim, mekanik ay takvimi, kavuşum levhası, analog astronomik bilgisayarı, ekvatoryum, çok çeşitli usturlaplar, Dresden gök küresi, Semerkant rasathanesi ve çeşitli kadranlar), COĞRAFYA ve SEYRÜSEFER (DAV gemisi, Kemal, manyetik pusula, kayıp dünya haritası), SAATLER, GEOMETRİ (pergeller), OPTİK (Yansıma aleti, gökkuşağı açıklaması, ay gözlem aleti, fecr ışığı aleti), TEKNİK (Su pompası, döner makinesi, kaldıraçlar, kilit mekanizmaları, gaz lambaları, ekskavatörler), KİMYA (İmbikler ve damıtma düzenekleri), TIP (Kan ölçerler, teknolojiler, raspatörler, şırıngalar, cephalotripterler, neşterler, kancalar, koter, germe bandı, hastaneler).