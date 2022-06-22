Kuzey Kıbrıs Turkcell Eczaneler uygulaması ile size en yakın eczane cebinizde!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, akıllı telefonlarımızdan bir tıkla ulaşabildiğimiz ve hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar arasında yer alan “Kuzey Kıbrıs Eczaneleri” uygulamasını hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler uygulamayla ile ilgili açıklamada bulundu. Gürler yaptığı açıklamada, tüm akıllı telefon kullanıcılarına sundukları bu uygulama sayesinde eczane ihtiyacı olan kişinin hem kendisine en yakın eczaneleri, hem de dilerse mesai saati sonrasında nöbetçi eczaneleri öğrenebildiğini vurguladı. Eczaneler uygulamasını Turkcell’li olsun ya da olmasın herkesin kullanabileceğini belirten Gürler, uygulamadaki her türlü bilgiye ulaşmanın tek tıkla ve çok kolay olduğunun altını çizdi.

“Geliştirdiğimiz projeler ve teknolojik yeniliklerle müşterilerimize kolaylıklar sağlıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler, “Kuzey Kıbrıs Eczaneleri” uygulamasıyla ilgili bilgiler vererek bazı açıklamalarda bulundu. Ali Gürler, “Turkcell olarak her zaman müşterimizi ön planda tutuyor, memnuniyetleri için çalışıyoruz” diye belirttiği açıklamasında binlerce kullanıcısı olan eczaneler uygulamasında bu anlamda olumlu sonuçlar elde ettiklerine dikkat çekti. Gürler, sözlerine şöyle devam etti: “Geliştirdiğimiz projeler ve müşterilerimizin hayatlarına kattığımız teknolojik yeniliklerle onlara kolaylıklar sağlıyoruz. Bu uygulamamızda da Eczacılar Birliği ile iş birliği yaparak birçok bilgiye kolay ve anında erişimi hedeflemiştik. Uygulama ile bir eczaneye gitmeye gerek kalmadan nöbetçi eczaneleri bir tıkla öğrenebiliyor ve hem bunu öğrenmeye efor harcamıyorsunuz hem de ilacınızı daha hızlı temin edebiliyorusnuz. Bu sadece bir örnektir. Bunun gibi zaman ve eforunuzdan harcamadığınız her iş size kazançtır diyebilirim.”

‘Kuzey Kıbrıs Eczaneleri’ uygulaması nasıl çalışır?

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından geliştirilen ve hizmet sunan Kuzey Kıbrıs Eczaneleri ile ilgili verilen bilgiler de şöyle: “Uygulamayı akıllı telefonu olan Turkcell’li olsun ya da olmasın, herkes kullanabilmektedir. Uygulamada KKTC sınırları içerisindeki ilçelerde yer alan eczanelerin iletişim ve konum bilgileri ile birlikte Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ne ait www.kteb.org web sitesi üzerinden referans alınan Nöbetçi Eczane bilgileri de yer almaktadır. Uygulama ücretsizdir, harita gösterimi ve veri transferleri için telefon GPS bilgisine ve internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır. Eczane bilgileri, Google Maps üzerinde, anlaşılır bir dil ile yazılmış yol tarifi ve telefon numaraları ile birlikte sunulurken uygulama aracılığıyla istediğiniz eczaneyle tek bir dokunuş ile konuşabilirsiniz. Gitmek istediğiniz eczaneye de yine haritaya dokunarak ulaşabilirsiniz. Eczaneler uygulamasını şu linklerden indirebilirsiniz: https://itunes.apple.com/tr/app/kuzey-k-br-s-eczaneleri/id457810386?mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoviatechnologies.KuzeyKibrisEczaneler&hl=en”