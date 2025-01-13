Kuzey Kıbrıs Turkcell dijital dönüşümle iş süreçlerini hızlandırıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, şirketlerinin sunduğu Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisiyle iş dünyasında önemli bir dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti. Küçüközdemir, bu konudaki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada robotların, rutin ve zaman alıcı görevleri insansız bir şekilde yerine getirerek şirketlere hem verimlilik hem de zaman ve maliyet avantajı sağladığını vurguladı. Küçüközdemir, bu teknolojiyle iş süreçlerini hızlandırarak, verimlilikte büyük bir artış elde ettiklerini söyledi.

"İş süreçlerinde %100 otomasyon, %0 hata"

Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak RPA teknolojisini devreye aldıklarından itibaren her ay 2100 saate kadar tasarruf sağladıklarını söyledi. “Robotlar, iş süreçlerindeki hata oranını sıfıra indiriyor ve insan kaynaklı hatalardan kaynaklanan maliyetleri ortadan kaldırıyor. Böylece, şirketler daha verimli bir çalışma ortamına sahip oluyor” dedi. Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell’de RPA kullanımına 2022 yılında başladıklarını belirtti ve ekledi: “Bugün, şirketimizde robotlar, iş gücümüzün %7’lik kısmına denk gelen görevleri devralıyor. Bu sayede, manuel olarak yapılması çok uzun zaman alan işler robotlar tarafından hızlı ve hatasız şekilde tamamlanıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak RPA teknolojisini yaklaşık 100 farklı iş sürecinde kullanıyoruz. Turkcell ürünü olan RPA robotlarımız, insan kaynaklarından finans birimine kadar çok farklı departmanlarda görev alıyor. Metal yakalı olarak da tanımlanan bu dijital çalışanlar, 7/24 kesintisiz bir şekilde şirketimize hizmet verip, katkı sağlıyor. Üstelik çalışanlarımız robotlara aktardıkları rutin işler sayesinde diğer işlerine odaklanıp çalışabiliyor. Biz işverenler de elemanlarımızla elde ettiğimiz artı zamanlar içinde daha farklı konularda beyin fırtınaları yapıp işlerimizi geliştirebiliyoruz.”

"RPA çözümü küresel dönüşümün bir parçası"

Küçüközdemir, dünyadaki RPA kullanımına da değinerek, dünya genelinde RPA kullanımının hızla arttığına dikkat çekerek, “2022 itibarıyla büyük ölçekli işletmelerin %85’i RPA çözümlerini kullanmaya başlamış durumda. Küresel RPA pazarı 2023’te 2.94 milyar dolar değerine ulaşmış ve 2030’a kadar yıllık %39.9’luk bir büyüme göstermesi bekleniyor. Bu büyüme, işletmelerin verimliliklerini artırma ve operasyonel maliyetlerini düşürme gereksiniminden kaynaklanıyor” diye konuştu.

Küçüközdemir, dijital dönüşümün sadece bugünün değil, geleceğin iş dünyasında da kritik bir rol oynayacağına inandığını belirterek, “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, sunduğumuz RPA çözümleriyle işletmelerin daha verimli ve ekonomik bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Teknolojinin sunduğu avantajları en iyi şekilde değerlendirerek geleceğin iş dünyasına adım atıyoruz” dedi.

Küçüközdemir, RPA robotlarının yalnızca şirketlerin maliyetlerini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda doğruluk oranlarını artırarak verimlilik sağladığını vurguladı. “RPA, kural bazlı ve tekrarlayan süreçleri otomatikleştirerek iş gücünün daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Robotlar, artık her geçen gün daha fazla departmanda aktif olarak kullanılıyor ve şirketler bu dijital çalışanlar sayesinde kaynaklarını çok daha verimli bir şekilde kullanabiliyor.”