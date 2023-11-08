Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G’de 2 kat hızlı

Turkcell, Kuzey Kıbrıs genelinde, yaklaşık 1000 kilometrelik bir güzergahta gerçekleştirilen marka karşılaştırmalı (Benchmark) 4.5G hız testlerinde en hızlı operatör olduğunu açıkladı, 4.5G hızını ölçümlemek amacıyla farklı noktalarda kapsamlı hız testleri gerçekleşti.

13-17 Ekim tarihleri arasında yapılan testlerle Kuzey Kıbrıs’ın lider iletişim ve teknoloji şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 4.5G hız testlerinde 2 kat hızlı olduğu belirtildi.

Bağımsız bir firma tarafından gerçekleştirilen testlerde çıkan sonuçlara göre hızların ortalamalarında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in diğer operatöre göre 2 kat daha hızlı olduğu ve büyük üstünlük sağladığı görüldü.

Test detayları için kktcell.com/4-5g adresinin ziyaret edilebileceği açıklandı.