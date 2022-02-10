Kuzey Kıbrıs turizmi masaya yatırıldı

UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan İstanbul EMİTT Fuarı’nda Türkiye Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü. Savaşan, “Kuzey Kıbrıs turizminde yeni bir başlangıç yapmak için çalışmaların hız kazanacağı bu dönemde Türkiye’nin desteğinin alınmasının hayati öneme sahip olduğunu” belirtti.

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, İstanbul’da 51 ülkenin katılımı ile gerçekleşen 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü. Görüşmede, yeni yasama döneminde KKTC turizminin geliştirilebilmesi için Türkiye ile birlikte yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Turizme büyük önem verilecek…

Dr. Ahmet Savaşan, Ersoy ile görüşmesinde, KKTC’de yeni kurulacak Sucuoğlu hükümetinin Covid-19 pandemisinin dünyada pek çok şeyle birlikte turizmi de değiştirdiği bilinci ile hareket ederek turizme çok daha fazla önem verileceğini aktardı.

Bakan Ersoy: Turizmde üzerimize düşeni yapacağız…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da görüşmede yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs’ın Ercan Havaalanı’nın açılması ile birlikte turizmin gerek uçuşlar gerekse de turizmin çeşitlenerek yatırımların artması noktasında önemli gelişmeler olacağını belirterek, kendilerinin de bu amaçla çalıştıklarına vurgu yaptı. Ersoy, Türkiye’nin diğer alanlarda olduğu gibi KKTC turizminin gelişmesi için de üzerine düşeni en iyi şekilde yaptığını ve yapmaya da devam edeceğinin altını çizdi.