Kuzey Amerika kıtası şiddetli orman yangınlarının etkisi altında

Amerika kıtasının bazı kesimlerinde şiddetli orman yangınları devam ediyor.

Kaliforniya ve Kanada’da Alberta eyaletlerinde başlayan orman yangınları, son hızla devam ederken binlerce kişi yangın bölgesinden tahliye edildi.

Avustralya, Meksika, Yeni Zelanda ve Güney Afrika, Kanada’da süren yangınlara müdahale etmek için 400 kişilik takviye itfaiye ekipleri gönderdi.

Kaliforniya’daki büyük yangının ise hızla ilerleyerek 21 kilometrekarelik bir alana ulaştığı belirtildi.

Kaliforniya eyaletinde hafta içi başlayan ve Park Yangını olarak adlandırılan orman yangınının, hızla ilerlediği ve dün öğleden sonra 21 kilometrekarelik bir alana yayıldığı açıklandı.

Yangın bölgesindeki küçük yerleşim alanlarının tahliye edildiğini belirten itfaiye yetkilileri, yangını yüzde 3’lük bir bölgesinin kontrol altında olduğunu ifade etti.

Bölgede bin 600’dan fazla itfaiyecinin çalıştığı ve yangının "patlayarak" büyüdüğü vurgunladı.

Yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edildiği yangın felaketi için Avustralya, Meksika, Yeni Zelanda ve Güney Afrika, 400 kişilik takviye itfaiye ekibi gönderdi.