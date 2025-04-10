Lefkoşa’da, Kermiya bölgesinde yapımına devam edilen külliye içerisinde amcasının oğlunu bıçaklayan zanlı Ö.B. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da, Kermiya bölgesinde yapımına devam edilen külliye içerisinde amcasının oğlunu bıçaklayan zanlı Ö.B. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının Çarşamba gün, saat 12.20 sıralarında, “sürekli rüyasında gördüğü ve psikolojisi bozuk olduğu” gerekçesiyle yemekhanenin önünde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu bıçak ile M.B.(E-24)’yi dirseğinden, alnından, sırtından ve dudağından bıçaklamak suretiyle adam öldürmeye teşebbüs edip, ağır yaraladığını söyledi.

Polis, olayda yaralanan M.B.'nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından M. B’yi sürekli rüyasında gördüğünü, rahatsız olduğunu, ondan kurtulmak için bıçakladığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ayrıca psikolojik sorunları olduğunu, Türkiye’de bir ay yatılı tedavi gördüğünü, bu hususun araştırılacağını belirtti.

Olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini, görgü tanıklarından ifade alınacağını kaydeden polis, bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “psikolojik sorunlarım var ama ciddi bir şey yapmadım. Kuzenime bir bıçak vurmuşum ne olmuş yani” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.