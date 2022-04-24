Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı
Karşıyaka'da bugün saat 12:00 sıralarında, Mehmet Dereli'ye ait bir oğlak, dağlık arazi içerisinde bulunan etrafı otlarla kaplı 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
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Karşıyaka'da bugün saat 12:00 sıralarında, Mehmet Dereli'ye ait bir oğlak, dağlık arazi içerisinde bulunan etrafı otlarla kaplı 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Kuyuya düşen oğlak, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu düşmüş olduğu kuyudan sağ salim çıkarılarak sahibine teslim edildi.
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