Kuyumcuya sahte 2 bin dolar veren zanlı ve arkadaşı tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan N.B. ile J.Ç. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Sıla Topbaş mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı N.B.’nin 2 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuda alışveriş yapıp, ödeme olarak sahte 2 bin dolar verdiğini söyledi.

Polis, 3 Ekim tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2 bin doları J.Ç.’den aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlı J.Ç’nin de tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca zanlıların tasarrufunda başka sahte paralar da olabileceğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan N.B. “Ben arkadaşımdan 2 bin dolar borç aldım. 7 yıldır o kuyumcuyla iş yaparım. Paraların sahte olduğunu bilmiyorum. Benim suçum yok” dedi.

Zanlı J.Ç de paraların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.