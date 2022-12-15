Kutu Kutu’nun Lefkoşa temsili ertelendi, İskele’deki oyun pazar günü

Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği’nin yarın Lefkoşa’da Merkez Lefkoşa’da sahneleyeceğini duyurduğu “Kutu Kutu” adlı tiyatro oyununun, mekandaki teknik sorunlardan dolayı ertelendiği açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamada, oyunun ne zaman sahneleneceği daha sonra duyurulacak.

Oyunun İskele temsili ise 18 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de İskele Kültür Merkezinde yer alacak.