Kutlu olsun (!)

Rastgele arşivi karıştırdık, bakın neler çıktı;

İki yılda sınavsız – münhalsiz 572 istihdam

8 Kasım 2023: UBP – YDP – DP koalisyonu, hükümete geldiği 24 Ocak 2022 tarihinden Kasım 2023’e kadar kamuya toplamda 572 kişiyi sınavsız – münhalsiz istihdam etti. Bu rakamın 246’sını geçici işçiler, 163’ünü sözleşmeli personel ve 95’ini ise mevsimlik işçilerden oluştu.

Bu nasıl soruşturma?

19 Ekim 2023: Sayıştay Başkanlığı tarafından Aralık 2022’de hazırlanan ve 17 Ocak 2023 tarihinde soruşturma başlatılması adına Başsavcılık tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne sevk edilen ve KIB-TEK’te 6,7 milyon Dolarlık yolsuzluk yaşandığını aktaran raporla ilgili aradan geçen 1 yılda hiçbir adım atılmadı, tutuklanan olmadı.

Sular altında prefabrik eğitim…

18 Ekim 2023: Depreme dayanıklı olmayan binalara sahip olan okullara çadır sınıf çözümünden sonra, prefabrik sınıflar konuldu ancak alt yapı yetersizliği nedeniyle sınıfların çevresi yağan ilk yağmurla birlikte sular altında kaldı.

Elektriğe 2 ayda 2 kere zam!

6 Eylül 2023: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetiminin son iki ayda elektrik enerji birim fiyatlarına iki kez zam yapması sonucu faturalar, “dönüşümlü kesintilere rağmen” neredeyse 2 katı arttı. KIB-TEK veznelerine giden YENİDÜZEN ekibi, faturasını ödeyen yurttaşa ses kayıt cihazını uzattı; vatandaş zamlardan dert yandı.

Daha da fakirleştik!

19 Temmuz 2023: Yılın başından bu yana birçok temel tüketim maddesindeki zamlar hız kesmedi. Marketlerde bazı ürünler yüzde 100 zamlanırken, bazılarının fiyatları cep yaktı. Market alışverişi dışında akaryakıtın litresinde 7 TL, tüp gazda 85 TL’lik zamlar vatandaşın cebinden 6 ayda çaldıkça çaldı. Türk Lirası ise bahsi geçen 6 aylık zaman diliminde yabancı para birimleri karşısında %50’nin üzerinde eridi.

‘Büyük yolsuzluk’

11 Temmuz 2023: CTP Milletvekili Erkut Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, dünyada kabul gören güncel borsa fiyatlarından 60 Dolar daha pahalıya, “ihalesiz” şekilde ürün satın aldığını söyledi, “Şu anda yönetenler ya da tedarikçiler... Birleri TÜK aracılığıyla hakkı olmayan kazançlar elde ediyor” dedi.

Her yerde kaos…

3 Nisan 2023: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın “AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların önünü açacağı” gerekçesiyle Meclis önünde eylem yaptı. KTAMS, El-Sen’in eylemine destek verdi… Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği Meclis’te tam gün greve gitti. Bakanlar Kurulu, ‘elzem hizmet’ gerekçesiyle KTAMS’ın Meclis’teki grevini 60 gün süreyle erteledi…

Deprem felaketi sonrası çadırda eğitim…

10 Mart 2023: Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası Namık Kemal Lisesi velileri, okul binası için depreme karşı gerekli tedbirler alınana kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldı, Eğitim Bakanlığı “çadır sınıf” çözümü üretti. Toprak zemin üzerine kurulan çadır sınıflar yağan şiddetli yağmurla birlikte çamura büründü, birçok çadır sular içinde kaldı.

Saray’a 26 yeni özel danışman

3 Ocak 2023: Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmesinin ardından çoğunluğu ‘sosyal medya ve basından sorumlu’ 26 yeni özel danışman istihdam etti.

Sağlık da çöktü!

3 Ocak 2023: Sağlık Bakanlığı’ndan çeşitli talepleri uzun süredir karşılıksız kalan Hekimler Sendikası, acil, yatılı servisler, diyaliz, hematoloji-onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç, tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemi başlattı. Haklarını alamayan hekimlerle birlikte hastane kapısından dönen hastalar da isyan etti.

Yerel demokrasi katledildi

24 Ağustos 2022: Hükümet, ‘Yerel Yönetim Reformu’ olarak sunulan ve belediye sayılarını azaltan düzenlemede belde halkı ve belediye meclislerinin görüşlerini almadı; sendikalar ve muhalefeti umursamadı. Meclis, hem içeride, hem sokakta tam bir direnişe sahne oldu. CTP'li vekiller saatlerce

kürsüde kaldı, söz aldı, Meclis içinde direndi: “Bu ülkenin sahipleri var” dedi.

Al sana demokrasi

6 Kasım 2020: Ulusal Birlik Partisi’ne de ‘müdahale’ geldi, parti kurultayının 2’nci turu öncesi hem Faiz Sucuoğlu hem de Hasan Taçoy “çekildiğini” açıkladı. Sonraki süreçte Ersan Saner, bir başka müdahaleyle başkan olarak görevlendirildi, ardından da bu görevden indirildi.

Devir, teslim

24 Ekim 2020: Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne müdahalesi ile gündemde yer eden ve Meclis Genel Kurulu’ndaki ant içme törenine katılan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saray’daki devir – teslim törenine ise katılmadı Geçmiş yıllarda Saray’daki tüm törenlerde Türkiye’den gelen misafir bakanlar yer almıştı.

Din İşlerine olağanüstü ek bütçe

17 Ekim 2022: Cami elektrik borçlarının ödenmesi, mescit yapımı, ‘yurtiçi’ görev yolculukları, fuar – organizasyon ve hayır gibi harcamalar için Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne son 4 ayda toplam 23 milyon 220 bin 320 TL ek ödenek çıkartıldı.

Başkan geziyor: 343 günün 42’si ‘yurtdışında’

10 Ekim 2021: Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmesinin üzerinden geçen geçen 343 günün 48 gününü yurtdışında geçirdiği ortaya çıktı. Tatar böylece, görev süresinin ilk 343 gününün yüzde 12,42’sini yurtdışında geçirmiş oldu.

AKP çalıştı, Tatar kazandı

19 Ekim 2020: KKTC Cumhurbaşkanı ve Kıbrıslı Türk toplumu lideri seçimini 2’nci turda %51,9 oy oranı ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar kazandı. Seçime Ankara’daki AKP hükümetinin müdahaleleri damga vurdu.

‘Biz özel izinliyiz’

14 Haziran 2020: Ada Havacılık’a ait Antalya’dan Ercan Havalimanına inen özel jetteki 9 yolcu VIP yanındaki özel kapıdan içeri alındı. Uçuş yetkililerinin “Siz karantinaya girmeyecek misiniz?” diye sorduğu yolcular “Biz özel izinliyiz” diyerek karantina kurallarını deldi ve Kıbrıs’ın kuzeyine girdi. Sonraki süreçte dönemin Turizm Bakanı, mevcut Başbakan Ünal Üstel, görevden alındı; soruşturma ilerletilmedi.

‘Gerçeğe aykırı bildirim’ polise teslim