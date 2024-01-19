Kurumların Yönetim Kurulları feshedildi

Bakanlar Kurulu “olağanüstü” toplanarak, kurumların Yönetim Kurullarını adeta feshetti, karar merciinin artık Bakanlar Kurulu olması yönünde karar üretti.

Bu kapsamda koalisyon hükümetinin Demokrat Parti kanadının kontrolünde bulunan tüm dairelerde karar mercii Bakanlar Kurulu oldu. Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun bu düzenlemeyi kabul etmesi, Demokrat Parti içerisinde huzursuzluğa neden oldu.

Söz konusu karara Yeniden Doğuş Partisi’nin kontrolündeki daireler dahil edilmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan YDP Genel Başkanı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu kararının “yönetim kurulları aracılığıyla hükümetten bağımsız şekilde alınan tedbir kararlarının maliyeye olumsuz etkileri olduğunu, bu nedenle böyle bir kararın alındığını” söyledi.

Arıklı, YDP’nin bünyesindeki dairelerde, maliyeye etki edebilecek düzenlemelere haiz kurumların yer almadığını, bu nedenle karara dahil edilmediklerini ifade etti.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar uyarınca artık Kooperatif Merkez bankası iştirakleri KOOP SÜT, Binboğa, Zirai Levazım, Toprak Ürünleri Kurumu gibi kamu kuruluşlarının Yönetim Kurulları bir karar üreteceklerinde, söz konusu kararı yetkili bakan üzerinden Bakanlar Kurulunun onayına sunacak.