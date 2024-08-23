“Kurultayı bırak biraz ormana bak”

Serap ŞAHİN

Çevre Platformu, çam kese böceğine karşı gerekli mücadelenin verilmemesi gerekçesiyle Başbakanlık önünde toplandı, basına açıklama yaptı.

“Kurultayı bırak biraz da ormana bak”, “Çam kese böceği ormanlarımızı yok ediyor, acil müdahale”, “Koruyucu ve önleyici tedbirler almak idarenin görevidir” yazılı pankartlar tutulan eylemde havadan biyolojik ilaçlama için harekete geçilmesi için az zaman kaldığına dikkat çekildi, Başbakanla görüşme talebi dile getirildi ve basın açıklaması okundu.

Eylemde, 2020’den sonra havadan biyolojik ilaçlama yapılmamasından dolayı çam kese böceğinde patlama yaşandığı, diğer mücadele yöntemlerinin de gerektiği şekilde uygulanmadığı belirtilirken, Başbakan’ın randevu taleplerine yanıt vermediği “başka konularla ilgili uğraş verdiği” ifade edildi.

Basın açıklaması öncesi YENİDÜZEN’e açıklama yapan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), Çevre ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Cemal Mert, 3 yıldır çam kese böceği ile havadan yapılması gereken biyolojik mücadelenin yapılmadığına işaret ederek, Başbakan’dan randevu talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

Çam kese böceği ile zamanında mücadele edilmezse, hem ormanların hem de insan sağlığının tehlike altında olacağına vurgu yapan Mert, Tarım Bakanı’nın en geç Ağustos ayında ihale çıkılacağı yönünde sözü olduğunu ancak bunu yerine getirmediğini, Orman Dairesi ile imzalanmak üzere hazırlanan protokolün de rafa kaldırdığını söyledi.

Mert, bu ay içerisinde ihaleye çıkılmazsa, ormanların ve tüm canlıların sağlığının zarar göreceğini kaydetti.

Yıllardır çam kese böceği ile ilgili mücadele verildiğini ancak 3 yıldır mevcut yönetimin tavrının duyarsız olduğunu dile getiren Biyologlar Derneği üyesi Hasan Sarpten, verilerin sözlerin tutulmadığını belirtti.

“Başbakan bize randevu vermedi, başka konularla ilgili uğraş veriliyor. Ama çam kese böceği sorununda gerekli adımlar atılmazsa önümüzdeki aylarda geç kalınmış olacak. Sorunun çözümsüz kalmasının tek adresi Başbakan’dır.” ifadelerini kullanan Sarpten, ilgili bakanların da konuyla ilgili duyarsız kaldığını ve sivil toplum örgütlerinin sesine kulak tıkadıklarını vurguladı.

KEMA Vakfı Başkanı İlkay İlseven, çam kese böceği ile mücadelede en etkili yöntemin havadan biyolojik müdahale olduğunu kaydetti, acilen başlanması gerektiğini belirtti.

KEMA Vakfı Başkanı İlkay İlseven de çam kese böceklerinin yoğunluğunun fazla olmasından dolayı en etkili yöntemin havadan biyolojik müdahale olduğunu vurguladı, diğer yöntemlerin işe yaramadığını belirtti.

Sağlık hakkı ile çevre hakkının iç içe olduğuna işaret eden Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge ise “Halk sağlığını korumak idarenin ve hükümetin görevidir, Ayanasa’nın da emridir.” dedi.

KTTB, Çevre ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Cemal Mert:

“2 hafta içinde ihaleye çıkılmazsa, havadan biyolojik ilaçlama için geç kalınacak”

Eylem öncesi YENİDÜZEN’e açıklama yapan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), Çevre ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Cemal Mert, 3 yıldır çam kese böceği ile havadan yapılması gereken biyolojik mücadelenin yapılmadığına işaret ederek, Başbakan’dan randevu talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

“1 aydır randevumuza yanıt veremeyen, böyle hayati bir konuya zaman ayıramayan Başbakana sesimizi duyurmak amacıyla buradayız.” diyen Mert, çam kese böceği ile zamanında mücadele edilmezse, hem ormanların hem de insan sağlığının tehlike altında olacağına vurgu yaptı.

“Tarım Bakanı’nın bize en geç Ağustos ayında ihaleye çıkılacağı sözü verilmesine rağmen bu görevini yapmadı.” diye konuşan Mert, “Orman Dairesi müdürü tarafından bizimle imzalanmak üzere hazırlanan protokolü de rafa kaldırdı.” dedi. Mert, bu ay içerisinde ihaleye çıkılmazsa, ormanların ve tüm canlıların sağlığının zarar göreceğini kaydetti.

Çam kese böceğinin 2023’te ormanlara ciddi zarar verdiğini kaydeden Mert, çam kese böceği zararlısına dikkat çekmek için eylemler yaptıklarını, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile iki kez görüştüklerini ancak bu görüşmede verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirtti.

Biyolojik ilaçlama için ihaleye çıkılmadığına dikkat çeken Mert, 2 hafta içinde ihaleye çıkılmaması halinde havadan biyolojik ilaçlama için geç kalınacağını vurguladı.

Mert, Başbakan’dan konu için randevu talep ettiklerini ancak bir aydır randevu taleplerine yanıt alamadıklarını ifade etti.

Biyologlar Derneği üyesi Hasan Sarpten:

“Başbakan başka konularla ilgili uğraş veriyor”

“Ülkemizde çevreyle ilgili tahribat ve yaratılan kötü sistem ne yazık ki devam ediyor.” şeklinde konuşan Biyologlar Derneği üyesi Hasan Sarpten, “Uzun bir süredir Teknecik’ten dumanlar saçılıyor onu konuşuyoruz, çöp yangınları çıktığı zaman onu konuşuyoruz ama çam kese böceğini ormanların kurumaya başladığı aralık ocak ayında konuşmaya başlarsak yapılacak hiçbir şey kalmamış demektir.” ifadelerini kullandı.

Yıllardır çam kese böceği ile ilgili mücadele verildiğini ancak 3 yıldır mevcut yönetimin tavrının duyarsız olduğunu dile getiren Sarpten, “En son yaptığımız girişimler neticesiyle Orman Dairesi ile bir protokol aşamasına geldik ama Tarım Bakanı tarafından bu da ortadan kaldırıldı.” dedi.

Tarım Bakanlığı önünde de eylem yaptıklarını hatırlatan Sarpten, “Söz verdiği halde bu konuyla ilgili gerekli adımları atmadı. Sorunun çözümü için Başbakanın kapısındayız.” şeklinde konuştu.

“Başbakan bize randevu vermedi, başka konularla ilgili uğraş veriliyor. Ama çam kese böceği sorununda gerekli adımlar atılmazsa önümüzdeki aylarda geç kalınmış olacak. Sorunun çözümsüz kalmasının tek adresi Başbakan’dır.” ifadelerini kullanan Sarpten, ilgili bakanların da konuyla ilgili duyarsız kaldığını ve sivil toplum örgütlerinin sesine kulak tıkadıklarını belirtti.

Sarpten, “Başbakan da aynı tavırla devam ederse, geçtiğimiz yıl çam kese böceklerini Tarım Bakanlığı’nın bahçesine bırakmıştık. Bu yıl görünen o ki aynı tavrı Başbakana sergileyemeye devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

KEMA Vakfı Başkanı İlkay İlseven:

“En etkili yöntem havadan biyolojik müdahale”

YENİDÜZEN’e konuşan KEMA Vakfı Başkanı İlkay İlseven, çam kese böceğinin zararlarından bahsederek, ülkemizde bu böcekle mücadele olarak entegre mücadele yöntemleri olduğunu kaydetti.

İlseven, yoğunluğun fazla olmasından dolayı en etkili yöntemin havadan biyolojik müdahale olduğunu vurguladı, diğer yöntemlerin işe yaramadığını belirtti.

İlseven, “Biz bu kavganın peşindeyiz.” dedi.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün:

“Senelerdir yapılmayan mücadele nedeniyle çam kese böceği çoğaldı”

“Senelerdir yapılmayan mücadele nedeniyle çam kese böceği o kadar çoğaldı ki, şehir merkezi ve okulların ağaçlarına kadar geldi” diyen Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün,

Çam kese böceğinin birçok rahatsızlığa neden olduğunu kaydetti, “Ağaçları da zayıflatan ve ileride kurumasına neden olacak bir böcek türüdür, acilen müdahale edilmeli” dedi.

İyigün, çam kese böceği ile mücadelenin çeşitli metotları olduğunu ancak en etkili çözümün havadan mücadele olduğuna dikkat çekerek bir an önce bu metodun başlatılması gerektiğini vurguladı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge:

“Halk sağlığını korumak idarenin ve hükümetin görevidir”

Sağlık hakkı ile çevre hakkının iç içe olduğuna işaret eden Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, “Halk sağlığını korumak idarenin ve hükümetin görevidir, Ayanasa’nın da emridir. Bugün burada olmamızın sebebi idareye bu görevini hatırlatmak ve bu konuda bir baskı unsuru olmaktır.” İfadelerini kullandı.

Ortak açıklama:

"Havadan mücadeleyle ilgili hazırlık süresi neredeyse bitmek üzere”

KEMA Vakfı Sekreteri Mehmet Davulcu tarafından okunan ortak açıklamada, çam kese böceklerinin zarar verdiği ağaçların kabuk böcekleri tarafından istila edildiğine ve kuruduklarına dikkat çekti.

Çam kese böceğinin astım, bronşit, cilt tahrişleri ve alerji gibi sağlık sorunlarına da neden olduğu kaydedilen açıklamada, çam kese böceğinin kontrol altına alınmasında, 2020’ye kadar, havadan biyolojik larvasit da dahil farklı uygulamalarla yüzde 98-99 oranında başarı sağlandığı kaydedildi. Açıklamada havadan ilaçlamanın bu başarının en önemli unsuru olduğunun altı çizildi.

"Çam kese böceği zarar eşik değerinin üzerine çıktı; havadan biyolojik mücadele zorunlu"

2020’den sonra havadan biyolojik larvasit uygulamasının sekteye uğratıldığı ifade edilen açıklamada, bugün gelinen aşamada, çam kese böceğinin zararının eşik değerin üzerine çıktığı bu nedenle havadan biyolojik mücadele yönteminin zorunlu hale geldiği belirtildi. Açıklamada, "Diğer mücadele yöntemlerinin hiçbirinin bu yoğunluğu bir anda zarar eşik değerin altına düşürmesi mümkün değildir” denildi.

Çam kese böceği mücadelesiyle ilgili bir komite oluşturulacağı vaadi verildiği savunulan ancak hala komite oluşturulmadığı da ifade edilen açıklamada, "Bakanlıkta yapılan bir görüşmede havadan mücadele için kaynağın hazır olduğu söylendi ve uygulamanın yıl içinde zamanında yapılacağı" sözü verildiği kaydedildi. Açıklamada, "Ancak aradan bir buçuk ay geçmesine rağmen ihaleye dahi çıkılmadı. Havadan yapılacak mücadeleyle ilgili hazırlık süresi neredeyse bitmek üzeredir, bu süre bittiği takdirde havadan mücadele riske girecektir. Bu mücadele bir yıl daha ertelenemez” denildi.

Çevre Platformunda yer alan örgütler şöyle: "Yeşil Barış Hareketi, Orman Mühendisleri Odası, Kıbrıs Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KEMA), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Biyologlar Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği".