Kurultay öncesi partizanlık

▶ Pandemi döneminde “mevsimlik işçi” statüsünde çalıştırılan 239 kişi UBP kurultayı öncesi Sağlık Bakanlığı’na aktarıldı, “sözleşmeli işçi” olarak istihdam edildi...

Serap ŞAHİN

Çalkantılı ve telkinlerle geçen Ulusal Birlik Partisi kurultayına 1,5 ay kala, kamuda 4 yıldır mevsimlik işçi olarak çalışan toplamda 239 kişi “geçici işçi” statüsünde Cuma günü istihdam edildi.

Söz konusu kişiler Sağlık Bakanlığı’na çağrılarak evrakları verildi.

YENİDÜZEN, 239 kişinin kadrolandığı ve evraklarının teslim edildiği anları görüntüledi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, “Kurultay olmasaydı bu istihdamlar olacak mıydı?” sorusunu sordu, Kıbrıs’ın kuzeyinin tamamen kurultaya yönelik ilerlediğini kaydetti.

“Hiçbir dönemde siyaset, kamunun içine böyle damarlarına kadar girmedi” diyen Bengihan, “Kamu çalışanı, sözleşmeli ve geçici memura ve işçilere siyaset yapma yasağı getirilmeli. Partilere delege üye olma yasağının bir an önce yasalarla gelmesi gerekiyor” dedi, aksi durumda siyasi kadroların önlenemeyeceğini ve kurumların siyasete malzeme olup çökeceğini vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Kurultay olmasa bu insanlar geçici işçi kadrosuna istihdam edilecek miydi?”

Pandemi döneminde mevsimlik alınan toplamda 239 kişinin Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayı öncesi Sağlık Bakanlığı’na geçici işçi statüsünde kadrolandığını ifade eden Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, söz konusu kişilere 4 yıldır kadrolama sözü verildiğini ve sürekli sözleşmelerinin uzatıldığını söyledi.

Bengihan, “Kurultaya 1,5 ay kala büyük bir mükâfatmış gibi bu kişiler geçici işçi kadrosunda istihdam edildiler” dedi.

“Sorgulanması gereken aynı fırsatı binlerce gence de sağlayacaklar mı? Geçici işçi olarak veya sözleşmeli olarak istihdam edilme şansı onlara da yaratılacak mı?” sorusunu soran Bengihan, “Kurultay olmasa bu insanlar geçici işçi kadrosuna istihdam edilecek miydi?” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın kuzeyinin tamamen kurultaya yönelik ilerlediğini belirten Bengihan, “Bu sadece buzdağının görünen yüzüdür” dedi.

“Daha önce mevsimlik işçi statüsünde çalışan başka gençlere de aynı şans verildi mi?” sorusunu yineleyen Bengihan, çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığını ifade etti, “Sıkıntı budur” dedi.

Kamusal hizmet görevlerinde çalışacak olan insanların nitelikli ve liyakatli olması gerektiğini kaydeden Bengihan, bu şekilde kaliteli kamu hizmeti verilebileceğini ifade etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, kurultaya yönelik örgüt başkanı olan çalışanların işe gitmediğine dikkat çeken Bengihan, “Devlet kurumlarına birçok işçi statüsündekiler örgüt başkanı olarak istihdam ediliyor ve biz bu kurumlardan halka kaliteli ve verimli hizmet beklemelerini mi isteyeceğiz?” ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada kamunun çökme noktasına geldiğine işaret eden Bengihan, “Freni patlamış bir kamyon gibi uçuruma doğru sürükleniyor” dedi.

“Gerekli tedbirler alınmaz ve istihdam şeklini direkt fırsat eşitliğine dayalı nitelikli ve liyakatlı istihdam yapmazsak kurumlarımıza olan güven giderek yok olacak ve halkımız da bundan olumsuz yönde etkilenecektir.” ifadelerine yer ver Bengihan, “Hiçbir dönemde siyaset, kamunun içine böyle damarlarına kadar girmedi.” dedi.

Yaşanan siyasi hesaplaşmalar ve kararlardan dolayı kamudaki diğer personellerin de etkilendiğini belirten Bengihan, “Bunlara birilerinin ‘dur’ demesi lazım.” dedi.

“Kamuya siyaset yasağı gelmeli”

Kamuya siyaset yasağının gelmesi gerektiğinin altını çizen Bengihan, “Kamu çalışanı, sözleşmeli ve geçici memura da siyaset yapma yasağı getirilmeli. Partilere delege üye olma yasağının bir an önce yasalarla gelmesi gerekiyor.” dedi, aksi durumda siyasi kadroların önlenemeyeceğini ve kurumların siyasete malzeme olup çökeceğini vurguladı.

Bengihan, “Siyaset yasağı işçilere de gelmeli” ifadelerini kullandı.