" Kurulacak hükümet Türkiye ile masaya oturmalı"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs TV’de Sabah Sabah programına konuk oldu.

Özersay, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin Türkiye ile masaya oturması ve döviz karşısında yaşanan kayıpların giderilmesi için destek alabilmesi gerektiğini, hükümete gelmeleri halinde bu konuda adım atacaklarını belirtti:

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, “Bunca yıldır zor zamanlarımızda yanımızda duran, destek olan tek ülke Türkiye olmuştur. Evet yine zor zamanlardan geçiyoruz ve piyasayı ucuzlatarak halkı korumak ve vatandaşın alım gücünü artırmak için kendi alacağımız ekonomik tedbirler yanında Türkiye’nin de yanımızda durmasını tabi ki talep edeceğiz” diyerek seçimlerden sonra kurulacak hükümetin Türkiye ile masaya oturması ve döviz karşısında yaşanan kayıpların giderilmesi için destek alabilmesi gerektiğini, hükümete gelmeleri halinde bu konuda adım atacaklarını belirtti.

Halkın Partisi olarak diplomasi ve doğrudan ve samimi diyalog konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduklarını ve ülke sorunlarının çözümü için bunu kullanacaklarını vurgulayan Özersay “Bazıları Türkiye ile bu tarihsel bağlarımızı sadece maddiyata, paraya indirgemeye çalışıyor, bize göre bu son derece yanlıştır. Bizim Türkiye ile ilişkimiz parasal ilişkinin çok ötesindedir. Bir kader birlikteliği ve kardeşlik ilişkisidir. Kıbrıs Türk Halkının kendi iradesiyle kendi geleceğini şekillendirmesi Türkiye’ye de güç katacak, ortak menfaatimizdir” ifadelerini kullandı.

