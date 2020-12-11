Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt’ta yerel vakanın görülmesiyle birlikte, halka kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Candan’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;

“Dikkat GÜZELYURT...

Son günlerde bölgemizde yeniden görülen covid-19 vakaları hepimize ciddi bir uyarı olmalıdır... Lütfen kurallara uyalım, maskemizi takalım, kalabalıklara karışmayalım... Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde, aşı ülkemize gelene kadar biraz daha dayanalım... Birkaç ay daha sabrederek kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım... Bu talihsizliği yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun der en erken zamanda sağlıklarına kavuşmalarını dilerim...”