Kuraklık yetmedi dolu da vurdu!

Batuhan BORAKAN

Yetersiz ve düzensiz yağışların ardından, son haftalarda meydana gelen şiddetli dolu yağışı üretimi vurdu, üreticiyi zora soktu.

Geç gelen yağışların yanı sıra şiddetli dolu yağışı çiftçinin mahsulüne zarar verdi.

Yaklaşık ‘70 gün’ yağmur yağmamasının ardından mart ayında gelen yağış üzerine biraz olsun toparlandığını ifade eden çiftçi, geçtiğimiz haftalarda yağan şiddetli dolunun mahsule büyük zarar verdiğini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan çiftçiler, “Adanın %90’ı kurak veya doludan zarar görmüştür, verim kaybına uğramıştır” dedi.

Geçen yıldan kalan borcunu kapatamayan çiftçiler isyan etti, “Geçen yıldan kalan borçlarımız duruyor, bu yıl yeniden nasıl borçlanacağız bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Nizam (Çiftçiler Birliği Başkanı):

“Adanın %90’ı kurak veya doludan zarar görmüştür, verim kaybına uğramıştır”

Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ülke genelinde rekoltenin düşük olduğunu söyledi.

Nizam, “Adanın %90’ı kurak veya doludan zarar görmüştür, verim kaybına uğramıştır” dedi.

Hükümetin bir an evvel önlem alması gerektiğini ifade eden Nizam, “Bu yıl üretici iyi tazmin edilmezse kökünden koparılır, üreticiyi üretimden koparmasınlar” şeklinde konuştu.

Nizam Tarım Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını ifade ederek, “Tarım Bakanlığı çalışmalarının sürdüğünü ve üretimi üretimden koparmamak adına elinden geleceği her olumsuzluğu karşılayacağını ve her zaman üretimi desteklediğini bize söyledi” dedi.

Saplama Değerlendirme Komitesi’nin bir an evvel çalışmalarını ülke genelinde bitirmesi gerektiğini ifade eden Nizam, “Bizde ona göre göre yolumuzu çizelim” ifadelerine yer verdi.

Salih Tuğralı (Çiftçi):

“Bu yıl yeniden nasıl borçlanacağız bilmiyoruz”

Salih Tuğralı çiftçinin durumunun gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini söyledi.

Tuğralı, “Geçen yıldan kalan borçlarımız duruyor bu yıl yeniden nasıl borçlanacağız bilmiyoruz” dedi.

Beklenilen verimi alamadıklarını ifade eden Tuğralı, “kuraklık ve ardından gelen şiddetli dolu ürünümüze zarar verdi, desteklerin bir an önce verilmesini umuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kağan Güler (Çiftçi):

“Bir yılın emeği birkaç saatin içerisinde yok oluyor”

Kağan Güler bu yıl hasat sezonunun çok geç başladığını ifade etti.

Güler, “Hasata başladığımız yerlerde ürün kaybı çok fazladır” dedi.

“Bir dönüm araziden bir torba tohum dahi alınmaz” diyen Güler, “Kuraklık limiti en erken zamanda belirlenmesi gerek. Bu ürün ile, bu maliyetlerle bu iş dönmez çiftçi çok sıkıntı yaşayacak” şeklinde konuştu.

İlk ekilen ekinlerde yağmurun geç gelmesi çiftçiyi çok zorlu bir sürece soktuğunu dile getiren Güler, “Kuraklıtan sonra bazı bölgeleri dolu vurdu, bir yılın emeği birkaç saatin içerisinde yok oluyor” ifadelerine yer verdi.