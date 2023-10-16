Kundaklama olayında tutuklama

Kıbrıs polisinin, geçtiğimiz cumartesi günü, Temmuz ayında gerçekleştirilen bir kundaklama olayına ilişkin şüpheli şahsı tutukladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi polisin, 5 Temmuz’da Limasol’da meydana gelen bir kundaklama olayına bağlı olarak şüpheli olarak gördüğü 29 yaşındaki kişiyi tutukladığını yazdı.

Habere göre şüpheli, dün hakkında tutukluluk emrinin verildiği Limasol Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise polisin, yine geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve 25 yaşındaki kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili olarak aranan 41 yaşındaki kişiyi dün tutukladığını yazdı.