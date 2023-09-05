Kundaklama olayına 2 yıl hapislik

Gönyeli’de 2 yıl önce, kiracı olarak oturduğu evi kundaklayarak yangın çıkmasına sebep olan İlham Kharbouchi, 2 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun, sanığın 10 Ekim 2021 tarihinde saat 06.45 raddelerinde aralarında bulunan husumet sebebiyle Yasin Sarhan'ın kiracı olarak ikamet ettiği evin yatak odasındaki yatağına kasten ve kanunsuz olarak sönmemiş sigara izmariti atıp yangın çıkmasına sebep olduğunu belirtti. Aksun, sanığın yargılandığı “Binalardaki Eşyaları Ateşe Vermek ve Kasti Hasar” suçlarından suçlu bulunup mahkûm edildiğini söyledi.

“Kasten yangın çıkarma suçu ömür boyu hapislik”

Başkan Aksun, kasten yargın çıkarma suçunun ömür boyu hapislikle cezalandırılabilen bir suç olduğuna dikkat çekerek, sanığın psikolojik ve psikiyatrik durumunun bu tip hastalıklarda özelleşmiş hastanelerde yatılı kalacak kadar ağır bir durumda olduğunu, hususu sanığın lehine değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Aksun, “Bunu yaparken sanığın cezai ehliyet anlamında herhangi bir sıkıntısı olmadığını, sanığın doğru ve yanlışı ayırt etmesinde herhangi bir negatif etkinin bu hastalıklar yüzünden oluşmadığını, ancak sanığın sağlık durumunun iyi ve tam olduğunu söylememizin de mümkün olmadığına bulgu yaparız” dedi.

Başkan Aksun, sanığın evde oluşan zararının bir kısmının tazmin ettiğini, mal sahibinin şikâyetinin devam ettiğini söyledi. Başkan Aksun, sanığın zararının bir kısmını tazmin etmesini, sabıkasız olmasını, davasını erken bir zamanda kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini vurguladı.

Aksun, “Sanık lehine dikkate aldığımız tüm hafifletici sebeplere rağmen sanığa hürriyeti ceza dışında herhangi bir ceza takdir etmenin bu aşamada uygun ve adil olmayacağını dikkate alırız” dedi. Başkan Aksun, sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.