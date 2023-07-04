Kumyalı’da "rahatsızlanmış şekilde" bulunan Bağrıkaralı hayatını kaybetti

Kumyalı arpa siloları bölgesinde pazar günü "rahatsızlanmış şekilde" bulunarak hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki Fikri Bağrıkaralı bugün yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, pazar günü Kumyalı Arpa siloları bölgesinde "rahatsızlanmış şekilde" bulunan Kumyalı'da sakin Fikri Bağrıkaralı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.