Kumarhanede sahte para kullandılar, 7’şer ay hapis cezası aldılar

Kumarhanede sahte para tedavüle süren Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov, 7’şer ay hapse mahkum edildi.

Sanıkların işledikleri suçun ciddiyet ve yaygınlığının altını çizen mahkeme, “Bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmeli” dedi.

17 Haziran 2022 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Merit Hotel Casino’da üzerlerinde bulunan 100 dolarlık banknotlar halinde, sahte olan toplamda 5 bin 100 ABD dolarının 400 Dolarını fiş almak için kasiyere verip tedavüle süren Shukhrat Zıkrıyarov ve Khasan Mukhtarov’un aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı.

Caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi…

Sanıkların işledikleri suçun ciddiyet ve yaygınlığının altını çizen Soytaç, suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi. Yargıç Soytaç, sanığın bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek sanıkların lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 7’şer ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.