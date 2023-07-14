Kumarhanede sahte Euro tedavüle sürmeye çalışan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’daki Saray Otel’in kumarhanesinde 500 Euro’luk sahte banknotu tedavüle sürerken yakalanan zanlı, tutuklandı. Zanlı, paranın sahte olduğundan haberdar olmadığını ifade etti.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, N.A. isimli zanlının "Sahte Parayı Tedaviye Sürme" suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Perşembe gün Lefkoşa Surlariçi’nde faaliyet gösteren Saray Gazinosu’na sahte olduğuna inanılan 500 Euro banknotu tedavüle sürmeye çalıştığını söyledi.

Polis, gazino görevlisin parayı kontrol amaçlı para sayma makinesinden geçirdiğinde paranın geçmediğini ve sahte olabileceğinden şüphelenmesi üzerine polise bilgi verdiğini aktardı.

Zanlının Lefkoşa Adli Şube’ye sevk edildiğini ve soruşturmada bahse konu parayı aynı gün Surlariçinde tanımadığı bir şahıstan 13 bin TL karşılığında aldığını ve paranın sahte olduğunu bilmediğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve ikametgahında bir arama yapılıp, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını anlattı.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu, emare olarak alınan 500 Euro değerindeki banknot paranın Polis Genel Müdürlüğü’nde bulunan belge inceleme uzmanlarına teslim edilip, uzmanlık raporu beklendiğini belirtti.

Polis, zanlının Türkiye vatandaşı olup Kıbrıs’ın kuzeyine 3 Temmuz 2023 tarihine 60 günlük turist vizesi ile geldiğini kaydederek, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığı olduğundan 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.