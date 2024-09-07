Kumarcılar Hanı’ndan dünyaya tiyatro ile barış mesajı

Murat OBENLER

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Güney Kıbrıs'tan Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ / Technohoros ETHAL, sezon boyu yoğun ilgiyle izlenen Fiakas oyununu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun daveti üzerine 6 Eylül Cuma saat 20.00'de Lefkoşa'da Kumarcılar Hanı'nda Türkçe üstyazıyla ücretsiz olarak sahneledi.

Toplumlararası yakınlaşmaya sanat ve kültür yoluyla katkı koymak adına çok önemli olan oyunu LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı LTB Meclis üyeleri, her iki tiyatronun yöneticileri, adanın kuzey ve güneyinden sanatseverler takip etti.

Alexia Papalazzarou’nun rejisini yapıp günümüze uyarladığı ve yönettiği komedi türündeki oyun 1870 İstanbul’unda borç içinde yüzen, hayatını alavere dalavere ile döndüren Charilaos Ploutidis ya da Charalambos Petaloudis ya da Fiakas karakterinin varlıklı Evanthia'yı baştan çıkarmak için çevirdiği dolapları anlatırken Dimosthenis Misitzis'in kaleminden dönemin sosyo-kültürel hayatını da tiyatro sahnesine aktarıyor.



Bayıla bayıla izledik

Seçilen mekanın dört bir yanının kapalı olması oldukça sıcak ve havasız bir ortam yaratırken bu hem seyircilerin oyunu rahat bir şekilde takip etmesini hem de oyuncular sahnedeki performanslarını zorladı. Dansın ve canlı müziğin de başarılı bir şekilde kullanıldığı 75 dakikalık oyun büyük bir beğeni toplarken adeta “Bayıla bayıla izlenen” bir gece yaşandı.



Barış, dostluk ve ortak mücadele mesajları verildi

Oyun sonrasında sırasıyla oyunun yönetmeni Alexia Papalazzarou, Technohoros ETHAL Sanat Yönetmeni Achilleas Grammatikopullos yönetmen yardımcısı Yianna Georgiadou, LTB Kültür-Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber, sanatçılar Yaşar Ersoy, Popi Avraam, Christina Christofia, oyunun Türkçe çevirilerini yapan Çağdaş Polili ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı sahneye davet edildi ve çeşitli konuşmalar yapıldı.

Sanatın barış inşaasındaki önemi, Fiakas ile iki tiyatronun verdikleri ortak dostluk ve barış mesajı, iki tiyatronun bundan sonra bu barış inşaasında daha yakın çalışma kararları, sağcı siyasilerin, ayrılıkçı kesimlerin ve Fiakas gibi çıkarcı kişilerin kendi siyasal çıkarları için adada toplumları birbirine düşürecek adımları her zaman atmalarına rağmen sanatın da her zaman yakınlaştırıcı, buluşturucu, ortaklaştırıcı özelliği ile sorumluluğunu yerine getirdiğinin altının çizildiği konuşmalarda sahnede olan oyuncular da tebrik edildi.



Seylani: “Umutla, sanat yoluyla mücadele ederek toplumların kardeşliğini, barışı ve dostluğumuzu sürdüreceğiz”

Oyunu ekibinden İzel Seylani yaptığı konuşmada, “Dünya Barış Günü onuruna bugün burada Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde Ethal Tiyatrosu olarak karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İki tiyatro ile de çalışan bir sanatçı olarak İstanbul'da 69 yıl önce yaşanan vahşi pogrom olaylarının yıl dönümünde bugün kuzey Lefkoşa'dan dünyaya çok güçlü bir barış, kardeşlik ve dayanışma mesajı veriyoruz.

1870 yılında İstanbul'da geçen, İstanbullu bir yazar tarafından kaleme alınan ve çok kültürlü, farklı dil ve dinlere ev sahipliği yapan İstanbul'un nostaljik güzelliğine gittik bu akşam. Umutla, sanat yoluyla mücadele ederek toplumların kardeşliğini, barışı ve dostluğumuzu sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederim.” dedi.

Yönetmen Alexia Papalazzarou’nun rejisini ve uyarlamasını yaptığı oyunda Grigoris Georgiou (Fiakas), İzel Seylani (Giannis'in hizmetçisi), Marina Vrontis (Cokona Frosso), Savvina Georgiou (Euanthia), Thanassis Ioannou (Kazamia), Konstantina Xenofontos (Dedikoducu rahibe ve diğer roller), ve Melina Koutsofta (dedikoducu rahibe ve diğer roller) rol alıyor.