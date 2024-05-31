“Kumar oynadım kazandım”

Ercan Havalimanı'nda 24 bin 500 ABD Dolar'ı ile çıkış yapmaya çalışan U.T.Q.A, ‘Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı’ aykırı suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda tutuklandığını kaydetti.

Polis zanlının, kale 12 diye bilinen X-ray cihazında KKTC'den çıkış yapacağı bir sırada beraberinde 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 24 bin 500 ABD Dolar'ı nakit para bulundurarak ‘para ve kambiyo’ yasasına aykırı harekette bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve tespit edilen 24 bin 500 ABD Dolarının emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının Azerbaycan’da ikamet etmekte olup ülkede turist olarak bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde söz konusu paraları 4 farklı casinodan kumar oynayarak kazandığını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, paranın casinolardan kazanılıp kazanılmadığı ile ilgili olarak kamera görüntülerinin inceleneceğini ve paranın nereden ve nasıl temin edildiğinin araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.