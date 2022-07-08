Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmen sendikalarıyla ilgili açıklamasını eleştirdi.

Gelener, “Sendikalar olarak her şeye karşı olduğumuz iddiası doğru değil. Boyun eğmeye, ben yaparım olur zihniyetine, dayatmalara, öz kuruluşlarımızın yok edilmesine, kültürümüze ve yaşam tarzımıza müdahale edilmesine karşıyız. Karşı olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Gelener, yazılı açıklamasında, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katıldığı televizyon programında iki öğretmen sendikasının ‘her şeye karşı’ tutum sergilediğini, uzlaşı içinde ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durumun olmadığını söylediğini aktardı.

“Sendikalar olarak her şeye karşı olduğumuz iddiası doğru değildir” diyen KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, şöyle devam etti:

“Çağdaş ve nitelikli eğitime uygun mimarisi, ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi, güvenliği ve ulaşılabilirliği olan okullar yapılmasına, okullarımızın eksik müdür, müdür muavini ve öğretmen olmadan zamanında açılmasına, yabancı öğrencilere yönelik Türkçe eğitim ve uyumlaştırma programları yazılmasına, okullarımızın tamirat ve tadilatlarının yaz aylarında tamamlanmasına, okullarımıza bütçe ayrılmasına, okullarımızın teknolojik, sportif ve sanatsal tüm eksikliklerinin giderilmesine, öğretmenlerin pedagojik uzmanlıklarına saygı duyulmasına, eğitim politikalarını tüm paydaşların katılımıyla belirlenmesine ve nitelikli kamusal eğitime yatırım yapılmasına karşı değiliz”

"Boyun eğmeye, ben yaparım olur zihniyetine, dayatmalara, öz kuruluşlarımızın yok edilmesine, kültürümüze ve yaşam tarzımıza müdahale edilmesine karşıyız, karşı olmaya da devam edeceğiz" diyen KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durum olduğunu savundu.

Gelener, YÖDAK onaylı, sayısı bilinmeyen onlarca apartman üniversitesi mezunu ile Türkiye’de YÖK onaylı yüzlerce üniversite mezununa ülkedeki ilkokul ve okulöncesi alanının açılacağını savunarak, şunları kaydetti:

“Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 85 yıldır bu topluma ilkokul ve okulöncesi öğretmeni yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılmasına sonuna kadar karşı olacağız.”