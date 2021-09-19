Kültürümüz bir çınarını daha yitirdi

Kıbrıs kültürüne de uzun yıllar hizmet veren, emekli astsubaylardan İbrahim Arap yaşamını kaybetti.

Özellikle emekliliği sonrasında ülkeyi adım adım dolaşarak, pek çok kültür sanat derneğine müzisyen olarak, zurna çalarak hizmet veren İbrahim Arap; yurt dışı festivallerinde de ezgilerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırdı.

Güler yüzü ve şakacı kişiliğiyle tanınan İbrahim Arap’ın kaybı hem kültür sanat hem de astsubay dostları ve sevenlerini üzdü.