“Kültürel hafızamız yok ediliyor”

Atatürk Kültür Merkezi’nin Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devredileceği yönündeki iddialar kamuoyunda endişeyle karşılandı.

Kültür Dairesi’ne bağlı eski Kütüphaneler ve Yayın Amiri ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tepkisini dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin kamusal alanda inşa ettiği tek kültür kompleksi olan ve 41 yıldır Milli Kütüphane, konferans ve sergi salonlarıyla hizmet veren Atatürk Kültür Merkezi’nin, başka bir binaya taşınarak mevcut yapının Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne devredileceği yönündeki iddialar, kamuoyunda “kültürel değerlerin sistemli bir şekilde tasfiye edilmeye çalışıldığı” yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Örs, paylaşımında AKM’nin yalnızca mimari değeriyle değil, kent hafızası ve kültürel kimlik açısından da son derece önemli bir yapı olduğunu vurgulayarak, yıllardır gereken bakım ve onarımın yapılmadığını, yapılan ihalelerin ise yapıyı daha kötü duruma getirdiğini belirtti. Bu durumun, merkezin kasten işlevsiz hale getirilip gözden çıkarıldığı izlenimi yarattığını ifade etti.

Örs, binanın ihtiyaçlara yanıt vermemesi durumunda güçlendirilerek ve uzman kadrolarla desteklenerek aynı amaçla hizmet vermeye devam etmesi gerektiğini savundu. Yerinin kolay ulaşılabilirliği ve özellikle Surlariçi’ndeki ilkokullar başta olmak üzere birçok öğrencinin merkezi kullanabilme imkânına sahip olduğunu hatırlattı.

Söylentiler arasında merkezin “külliye” inşaat alanına taşınacağı ve böylece hem fiziki hem de simgesel bir dönüşüm yaratılarak Atatürk isminin kamusal alandan çıkarılmak istendiği yönündeki endişelere dikkat çeken Örs, bu girişimlerin toplumsal belleği silmeye ve kimlik aşındırmasına yönelik olduğunu savundu.

“Kültürel değerlerimiz bir bir elimizden alınarak hafızalarımız yok edilmeye çalışılıyor” diyen Örs, kamuoyuna bu tür girişimlere karşı sessiz kalmama çağrısında bulundu: “Kötülüğe sessiz kalan daha da kötüdür.”