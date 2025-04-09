Külliye inşaatında bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralandı

Yapımı devam eden Külliye inşaatında bir kişi bıçaklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, 9 Nisan 2025 tarihinde saat 12.20 sıralarında Kermiya’da meydana geldi.

İnşaat sahasında çalışan Ö.B. (E-24), henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile M.B.’yi (E-24) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

Yaralanan M.B., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste müşahede altına alındı. Polis, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Ö.B.’nin tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.