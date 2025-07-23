Kuir'den panel

Kuir Kıbrıs Derneği, “Kesişen Krizler, Kesişen Kimlikler: COVID-19 Sürecinde LGBTİ+ Deneyimleri” başlıklı panel düzenledi.

Panelde AB tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Helis Projesi kapsamındaki akademik araştırmanın bulguları paylaşıldı.

Kuir Kıbrıs’tan verilen bilgiye göre, 16 Temmuz’da Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 50. Yıl Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde bulgular Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman ve Doç. Dr. Pelin Karakuş Akalın tarafından aktarıldı.

Panelde sivil toplum temsilcileri, karar alıcılar ve medya mensupları ile birlikte çözüm odaklı bir tartışma zemini oluşturulması hedeflendi.