Kuir Kıbrıs Derneği: “Reklam panosuna yapılan saldırıyı kınıyoruz”

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından geçtiğimiz ay başlatılan “Benim Hakkım” isimli kampanya kapsamında farkındalığı artırmak amacıyla reklam panolarına afişler asılması sonrası, İskele’de ilgili reklam panolarına saldırı düzenlendi. Kuir Kıbrıs Derneği, reklam panolarına yapılan bu saldırıyı kınadığını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, “Reklam panolarımıza yapılan bu tarz saldırıları kınadığımızı ve Kuir Kıbrıs Derneği olarak LGBTİ+'ların insan haklarına erişimlerinin sağlanması ve daha güvenli alanlar yaratmak için verdiğimiz mücadeleye daha güçlü bir şekilde devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz” denildi.

Açıklama şöyle:

“Benim Hakkım kampanyası, LGBTİ+'ların sıklıkla ayrımcılık ve ötekileştirmeyle karşı karşıya kaldığı 6 farklı tematik alana olan aile, eğitim, iş, barınma, sağlık ve yaşama odaklanmaktadır. Kampanya, Kuir Kıbrıs Derneği’nin son zamanlarda yürüttüğü araştırmaların bulgularına bağlı bir şekilde tasarlanmış ve Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki LGBTİ+'ların karşılaştığı sistematik insan hakları ihlalleri konusunda bir diyalog oluşturmayı amaçlamaktadır. Toplum içinde hiçe sayılan LGBTİ+’ların görünürlüğünü artırmak ve güvenli alanlar inşa etmek adına yapılan bu kampanya kapsamında, İskele/Trikomo bölgesinde yer alan billboard saldırıya uğradı.

Çeşitliliklerimizle toplumsal barış içerisinde yaşayabileceğimiz bir geleceğin yaratılmasında önemli bir adım olan bu tarz farkındalık artırma kampanyalarının sabote edilmesi kabul edilebilir değildir. Reklam panolarımıza yapılan bu tarz saldırıları kınadığımızı ve Kuir Kıbrıs Derneği olarak LGBTİ+'ların insan haklarına erişimlerinin sağlanması ve daha güvenli alanlar yaratmak için verdiğimiz mücadeleye daha güçlü bir şekilde devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz. ‘Bize dayatılan aşağılanmaya, damgalanmaya, nefret söylemine ve ötekileştirmeye rağmen, biz Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve artılar olarak buradayız. Günlük yaşamınızın her alanındayız. Özgürce yaşamak hepimizin hakkı. Yeryüzü aşkın rengi oluncaya dek! Nefrete inat, yaşasın hayat!’”