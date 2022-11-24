Kuir Kıbrıs Derneği: LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metni adayların imzasına açıldı

Kuir Kıbrıs Derneği, 25 Aralık'ta 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler ile ilgili belediye başkan adaylarına sunulmak ve LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesinde sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü adayların imzasına açtı.

Kuir Kıbrıs Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dernek, 2018 yılında başlattığı LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol metnini adayların imzasına açarak, kazanan adaylarla metinde geçen maddeler üzerinden iş birliklerini hayata geçirdi.

Kuir Kıbrıs Derneği, 4 yıl boyunca yaptırılan araştırmalar, deneyimler ve tüm dünyada giderek derinleşen homofobik, bifobik ve transfobik söylem ve tutumları göz önünde bulundurarak, yerel yönetimlerin eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi konularında sorumluluklarını hatırlatmak üzere belediye başkan adaylarına yönelik “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metni” güncelleyerek adayların imzasına açtığını duyurdu.

“LGBTİ+’lar hizmetlere erişemiyor”

Yapılan açıklamada, Kuir Kıbrıs Derneği tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen "LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması" kapsamında ortaya çıkan verilerde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun, %76.9’u yerel yönetimlerin desteklerini ve LGBTİ+’lara yönelik sosyal politikalarını yetersiz bulduğunun ortaya çıktığı kaydedildi. ( https://www.queercyprus.org/tr/kuzey-kibrista-lgbtilarin-mevcut-sosyal-hizmetlere-erisiminin-haritalandirma-raporu/ )

“Sistematik çalışma yürütülmeli”

Açıklamada, ayrıca, LGBTİ+’lara karşı aileleri ve toplum tarafından sistemik bir şekilde yürütülen dışlanma, baskı ve şiddet ile karşılaştıkları; bu sorunlarla baş etmek için kamu ve yerel yönetimler tarafından sunulan sosyal hizmetlere erişimde, hizmetlerin kalitesinde ve uzun süreli etkililiğinde eksiklikler olduğu veriler ile birlikte ortaya çıktığı anlatıldı, sorunların giderilmesi için yerel yönetimlerle işbirliklerinin önemli olduğu ve çözüm odaklı sistematik çalışmaların elzem olduğu belirtildi.

İnsan haklarından taraf olan ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan adaylarının protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edilen açıklamada, Protokolün 18 bölgedeki adaylar tarafından 16 Aralık Cuma gününe kadar imzalanabileceği de hatırlatıldı.

Adayların, "LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü" hakkında daha detaylı bilgi almaları için Kuir Kıbrıs Derneği’ne ait web sitesini ziyaret ederek veya 0542 858 58 47 no’lu Dayanışma Hattı üzerinden derneğe ulaşarak protokol hakkında detaylı bilgi alabileceği duyuruldu.

Kuir Kıbrıs Derneği, "cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi yönünde çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütü ayrıca, LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak için hukuk, eğitim, psikoloji, sağlık gibi çeşitli alanlarda yerel ve uluslararası örgütlerle işbirliğiyle aktif olarak çalışan bir dernek" olarak tanımlanıyor.