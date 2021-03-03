Kuir Kıbrıs Derneği ‘istihdam’ anketi başlattı

Kuir Kıbrıs Derneği, ILGA-EU tarafından finanse edilen “Birlikte Daha Güçlü” projesi kapsamında, Kuzey Kıbrıs’la ilgili “LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri” konu başlıklı araştırmanın başladığını duyurdu ve anketinin doldurulması için davet yaptı.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, araştırmanın, LGBTİ+'ların istihdama erişim düzeyini, iş ortamında ne tür deneyimlere sahip olduklarını ve işe erişimde cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli yaşadıkları ayrımcılık ve ötekileştirme türlerini ortaya koymayı amaçladığı kaydedildi.

Araştırmanın Girne Amerikan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Feyza Bhatti tarafından Kuir Kıbrıs Derneği’nin katkıları ile yürütülmekte olduğu belirtilen açıklamada, araştırmanın sonuçlarının LGBTİ+'ların çalışma yaşamına katılma hakları bakımından eşit fırsat ve şartlara sahip olup olmadıklarının tespitine ve istihdam alanında LGBTİ+’ların hak arayışlarına zemin oluşturacağı ifade edildi.

Araştırmanın, toplumsal cinsiyet farkındalığının yükseltilmesi, istihdamda LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve LGBTİ+ çalışanların güçlendirilmesi için geliştirilecek politikaların belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, araştırmaya katılımın tamamen gönüllülük esaslı olduğu ve araştırmanın etik kurallar çerçevesinde ilerlediği bildirildi.

Anketten istenilen zamanda ayrılma, vazgeçme veya soruları tamamladıktan sonra iptal etme hakkı bulunduğu vurgulanan açıklamada, ankete katılan kişilerin bilgilerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde anonim olarak analiz edileceği ve hiç bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, araştırmaya, isteyen tüm LGBTİ+’ların tıklayarak katkı koyabileceği link şöyle verildi:

https://tr.surveymonkey.com/r/Z72P9VP