Kuir Kıbrıs, cinsiyetin yasal olarak tanınması için şart koşulan tıbbi uygulama ön koşullarının kaldırılmasını talep etti

Kuir Kıbrıs Derneği, cinsiyetin yasal olarak tanınması için şart koşulan tıbbi uygulama ön koşullarının kaldırılmasını talep etti.

Kuir Kıbrıs’tan yapılan yazılı açıklamada, “İkili cinsiyet rejimi her geçen gün hak ihlalleri yaratmaya devam ediyor. Başta yasalar ve uygulamalarda kadın ve erkek cinsiyetlerini norm olarak kabul eden ve bu ikililiğin dışında kalan herkesi dışlayan sistem, ayrımcılık ve dışlamaya neden oluyor” ifadelerine yer verildi.

İkili cinsiyet sistemi dışında kalan kişilerin insan haklarına eşit erişimi ve yaşanan ayrımcılıkların sonlanması için yetkililerin etkin adımlar atması talep edilen açıklamada, devletin yönetiminde bulunan karakollar, hapishaneler, okullar, iş yerleri ve daha birçok alanda mekanların ve uygulamaların ikili cinsiyet rejimine göre düzenlenmesinden dolayı ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine neden olduğu görüşü belirtildi.

Yasal düzenlemelerin tamamen hayata geçeceği güne kadar yasalardan kaynaklanan bu hak ihlallerinin azaltılması için yasa uygulayıcıların gerekli düzenlemeleri yapması ve ikili cinsiyet sisteminin dışında var olan veya cinsiyetini hukuken tanıtamayan transların hak ihlallerine uğramadan hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekenin yapılması talep edilen açıklamada, “Son olarak lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılara yönelik nefret söylemlerinin polis tarafından araştırılıp suçluların ivedilikle yargılanmaları ve yasaların etkin şekilde uygulanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.