Küçükkaymaklı'da apartman dairesinde yangın

Küçükkaymaklı'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.00 sıralarında, Küçükkaymaklı'da Turgay Çakli Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin salon bölümünde yangın çıktı.

Odun sobasından atılan kıvılcımların koltuğu tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, odadaki eşyalar yandı, diğer odalar ise islendi.