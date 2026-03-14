CSO, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel konser düzenledi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği konseri izledi.

Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da dün akşam düzenlenen konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Şef Murat Cem Orhan yönetiminde ve piyanist Evrim Turan'ın solist olarak katılımıyla gerçekleşen konser programında, Mikhail Glinka – Ruslan ve Ludmila Uvertürü, Robert Schumann – Piyano Konçertosu, Johannes Brahms – 3. Senfoni eserleri de yer aldı.

Konser, izleyiciler tarafından beğeniyle izlenirken, performanslar salondan alkış aldı.