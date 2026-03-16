Mart bitiyor, 12 bin TL’lik desteğin ikinci taksiti hâlâ yok

YENİDÜZEN

Asgari ücret belirlenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan 6 bin TL + 6 bin TL’lik destek ödemesinin ikinci taksiti hâlâ yapılmadı. Mart ayının ortasına gelinmesine rağmen çalışanlar, açıklanan ödemenin hesaplarına yatırılmasını bekliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ocak ayında aldığı kararla asgari ücret belirlenmiş, ancak belirlenen rakamın hayat pahalılığı oranının altında olması nedeniyle Çalışma Bakanlığı toplam 12 bin TL destek verileceğini açıklamıştı.

Destek ödemesinin 6 bin TL’si şubat ayında, 6 bin TL’si ise mart ayında olmak üzere iki taksit halinde yapılacağı duyurulmuştu.

Başbakan Ünal Üstel de konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda ödemelerin tarihine ilişkin farklı zamanlarda farklı tarihler dile getirmişti.

Süreç içinde ödeme tarihleri yeniden gündeme gelirken, ilk 6 bin TL’lik ödeme şubat ayının son günlerinde bazı çalışanların hesaplarına yatırıldı.

Ancak destek paketinde yer alan ikinci 6 bin TL’lik ödemenin mart ayında yapılacağı açıklanmış olmasına karşın, mart ayının ortasına gelinmesine rağmen ödeme henüz gerçekleştirilmedi. Bu süreçte ise ülkede hayat pahalılığı artmaya devam etti. Son haftalarda akaryakıta iki kez zam yapılması, çalışanlara verileceği açıklanan destek ödemesinin değeri daha da eridi.