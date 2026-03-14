GoetheKino etkinlik serisi “Kendi Soruları” ile devam ediyor

18 Mart, 29 Nisan ve 27 Mayıs 2026 tarihlerinde Goethe-Institut Kıbrıs'ta yer alacak bir dizi gösterim ve tartışma şu soruyu soruyor: “Kadın sanatçılar hakkında ne kadar bilgiye sahibiz?”

Gösterilecek filmler: Susanne Radelhof’un yönettiği Lost Kayıp Kadınlar Sanatı (17 Mart 2026), Gregor Schnitzler’in yönettiği Bauhaus'ta Lotte (29 Nisan 2026) ve Shelly Silver’in yönettiği Kızlar / Müze (27 Mayıs 2026). Gösterimlerin ardından Christina Lambrou, Ioulita Toumazi, Evagoras Vanezis, Kyriaki Costa ve Melita Kouta ile tartışmalar düzenlenecek.

Seri, Görsel Sanatçılar ve Sanat Teorisyenleri Derneği- Visual Artists and Art Theorists Association -phytorio'nun desteğiyle gerçekleştirilmekte olup, 18 Nisan - 5 Haziran 2026 tarihleri ​​arasında Goethe-Institut Kıbrıs'ta sergilenecek olan "Hayal Gücü ve Umut Arasında" başlıklı KunstRaumGoethe sergisinin paralel programının bir parçasıdır. Gösterimler orijinal dilinde olup ingilizce altyazı içerecektir. Tartışmalar da ingilizce yapılacaktır.

