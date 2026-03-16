“Hamaney’in kara parasını bir Kıbrıs vatandaşı aklıyor”

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ve Hamaney ailesinin servetinin AB’ye taşınması konusunda “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı da bulunan bir İranlının sorumlu olduğu iddia ediliyor…

Alithia gazetesi: “Oğul Hamaney’in Kara Parasının Aklanmasının Arkasında Bir Kıbrıs Vatandaşı” başlığı altında verdiği haberinde, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney’le ilişkili karmaşık bir ekonomik ağın son günlerde uluslararası basında yer aldığını, iddiaların odağında ise Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunan İranlı bir kişinin bulunduğunu yazdı.

Gazete, 57 yaşında İran ve aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan “Ali Ansari” isimli şahsın Hamaney ailesiyle ilişkili maddi yönetimini gerçekleştirdiği, Ansari’nin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olması sebebiyle ise yıllardır AB’nin çeşitli ülkelerinde banka hesabı açma ve şirket kurma gibi faaliyetleri şüphe uyandırmadan yaptığını iddia etti.

Petrol satışından elde edilen milyonlarca doların bu şahıs vasıtasıyla yurt dışına çıkarıldığı iddialarının bulunduğunu aktaran gazete, İngiltere’nin geçtiğimiz Ekim ayında Ansari’ye yaptırım uygulamaya başladığını da belirtti.

Gazete, Ansari’nin suçlamaları kabul etmediğini ve Hamaney ailesiyle ilişkili olduğu iddialarını yalanladığını belirtirken, Ansari’ye Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının ne zaman ve nasıl verildiğine ilişkin bir bilgiye ise yer vermedi.