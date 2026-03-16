Oscarlar 2026: 'Savaş Üstüne Savaş' 6 ödülle gecenin galibi oldu

98. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu ve ödül sezonu, gecenin en büyük ödülünü "Savaş Üstüne Savaş"ın (One Battle After Another) kazanmasıyla sona erdi.

Film, 13 adaylıktan toplam altı Oscar'la döndü ve başlıca rakibi "Günahkarlar"ı (Sinners) geride bırakarak En İyi Film ödülünü aldı.

Paul Thomas Anderson'ın politik yüklü, ciddiyle komediyi harmanlayan filmi, ki 2025'in favori filmleri listemizin zirvesinde yer almıştı, altı Akademi Ödülü'yle eve dönen filmler arasına katılarak 'All About Eve,' 'The Godfather: Part II' ve 'The Hurt Locker' gibi klasikleri yakaladı.

Paul Thomas Anderson kariyerinin ilk En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandı (evet, daha önce hiç almamıştı; eleştirmenlerin gözdesi olan 'There Will Be Blood,' 'The Master' ve 'Phantom Thread' gibi filmlerle bile). Anderson ayrıca, En İyi Uyarlama Senaryo ödülünü de aldı.

Duygusal anların yaşandığı teşekkür konuşmasında Anderson, eşi Maya Rudolph’a teşekkür etti ve filmi çocukları için yazdığını söyledi: “Bu filmi, onlara devretmek üzere olduğumuz bu dünyanın dağınık hâli için özür dilemek üzere çocuklarıma yazdım.” Yönetmen, sözlerini onların kuşağının bizim hatalarımızı telafi edebileceğine dair umudunu dile getirerek tamamladı.

Film ayrıca En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu ve Akademi’nin bu yıl ilk kez verdiği En İyi Oyuncu Seçimi ödüllerinin de sahibi oldu.