“Şubat ayı açlık sınırı 38 bin 314 TL, yoksulluk sınırı 206 bin 656 TL”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Şubat ayı açlık sınırının 38 bin 314 TL, yoksulluk sınırının ise 206 bin 656 TL olduğunu açıkladı.

KTAMS, hesaplamanın KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu tarafından sağlanan fiyat ortalamaları temel alınarak yapıldığını belirtti.

Rapora göre sağlıklı beslenebilmek için yetişkin bir kadının günlük zorunlu gıda harcaması 328.70 TL, aylık 9 bin 861 TL olarak hesaplandı. Yetişkin bir erkek için günlük harcama 344.55 TL, aylık 10 bin 336.50 TL olurken, 15–19 yaş arası bir çocuk için günlük 364.46 TL, aylık 10 bin 933.80 TL; 4–6 yaş arası bir çocuk için ise günlük 239.42 TL, aylık 7 bin 182.60 TL harcama gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Şubat 2026’da enflasyonun yüzde 2.76 olduğu, Ocak-Şubat döneminde ise hayat pahalılığının toplam yüzde 4.79’a ulaştığı ifade edildi. KTAMS, tüketici fiyatları endeksinde kullanılan 2015=100 temel yılının güncelliğini yitirdiğini ve açıklanan oranların gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu.

Sendika ayrıca ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanılamaması nedeniyle vatandaşların özel sağlık ve eğitim kurumlarına yönelmek zorunda kaldığını belirterek, konut kirası, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim maliyetlerindeki artışların da yaşam maliyetlerini ciddi şekilde yükselttiğine dikkat çekti.

KTAMS, hükümetin akaryakıta yaptığı zamlara da tepki göstererek, bu politikaların ülkede yoksulluğun giderek derinleşmesine yol açtığını ve iki çocuklu bir ailenin insanca yaşayabilmesi için gerekli gelir seviyesinin giderek ulaşılmaz hale geldiğini kaydetti.