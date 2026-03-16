Kıbrıslı Rumlar Hristodulidis’ten memnun değil

Kıbrıs'ın güneyindegerçekleştirilen bir anket, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyeri Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in politikalarından memnun olmadıklarını ortaya koydu.

Politis gazetesi, dünkü sayısında yer alan anketin ikinci kısmında, Kıbrıslı Rumların Hristodulidis hakkındaki düşüncelerini yansıttı.

Habere göre; 26 Şubat-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bin 20 kişinin katıldığı ankette katılımcılara, Hristodulidis’in “suçla mücadele, ekonomi, göç ve sanal dönüşüm” gibi başlıklardaki uygulamalarından memnun olup olmadıkları soruldu.

Katılımcıların yüzde 56’sı “suçla mücadele”, yüzde 51’i “ekonomi”, yüzde 47’si “göç” ve yüzde 38’i ise “sanal dönüşüm” konularında Hristodulidis’in uygulamalarını yeterli bulmadıklarını ve onaylamadıklarını dile getirdiler.