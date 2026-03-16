“Savaşı bahane edip zam yapıyorlar”

Hür-İş Federasyonu, maliye politikalarına ve yapılan zamlara tepki göstermek amacıyla Maliye Bakanlığı önünde toplandı. Federasyon, planlı ve doğru bir ekonomik yönetim talep etti.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Maliye Bakanlığı’nın uygulamalarını eleştirerek yapılan zamların halkın yaşamını daha da zorlaştırdığını söyledi.

Serdaroğlu, “Hür İş Federasyonu olarak aynı zamanda bu ülkede alın terinin temsilcisi olarak bulunmaktayız. Çok zaman kalmadı, yine asgari ücret masası toplanacak. Ancak bugün burada olmamızın sebebi, Maliye’nin yanlış icraat ve söylemlerini eleştirmektir.” dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların göz ardı edildiğini kaydeden Serdaroğlu, “Ülkemizin geldiği koşulları göz önünde bulundurmadan enflasyonu kendi elleriyle sürekli şişirtenler, yarın insanların ücretlerini artırmaya gelince ‘piyasa zamlanmaya başlayacak’ diye nara atmaya başlayacaklar. Onlar bunu yapmadan biz kendilerine hatırlatmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt zammına tepki gösteren Serdaroğlu, “Bugün yaptığınız akaryakıt zammı, eğer bilmiyorsanız, insanların gıdaya ulaşımını imkansız hale getirecektir. Bütün bu icraatlardan sorumlu olan Maliye Bakanıdır.” dedi.

Serdaroğlu, “Asgari ücret zamanı yüzde 3,5’luk fedakarlık isteyen de oydu. Sözde 6 bin TL ödeyip ‘insanların alım gücüne katkı yaptık’ diyenler, aslında temmuz ayında asgari ücretin aldığı yüzde 18’lik artışın üzerine yeni bir artış yapılacağını bilmiyorlarmış gibi üç aydır uyur numarasına yattılar.” şeklinde konuştu.

Savaşı gerekçe göstererek yapılan zamları da eleştiren Serdaroğlu, “Şimdi de savaşı bahane ediyorlar. Evet savaş var ama savaşan ülkeler özellikle temel gıda ürünlerinde indirime gidiyor. Bizim ülkemizde ise savaşı bahane ederek bunu fırsata çevirmeye çalışıyorlar.” dedi.

Serdaroğlu, yıllardır uygulanan yanlış yönetim anlayışının faturasının emekçilere çıkarıldığını vurgulayarak, “Bunun faturasını emekçiye ve halka ödettirmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Enerji ve akaryakıt politikalarını da eleştiren Serdaroğlu, “Maliyenin açığını kapatmak için bu kadar artış yaptıklarını söylüyorlar. Enerji politikamız da yanlış olduğu için elektriğe de zam gündemde. Bugün akaryakıta yapılan zamlar, Fiyat İstikrar Fonu’nu ve kaynaklarımızı doğru düzgün kullanmış olsalardı belki de bu denli yapılmayacaktı. Belki de hiç yapılmayacaktı.” dedi.

Serdaroğlu, “Savaş olmadığı dönemlerde de bunlardan daha fazlası yapıldı. Aslında şişirilen fiyatların üzerine bir o kadar daha konuldu. Biz emekçiler olarak bunun bedelini yıllardır ağır bir şekilde ödüyoruz.” diye konuştu.

Ocak ayından itibaren daha fazla vergi ödendiğini belirten Serdaroğlu, “Ocak ayı itibarıyla daha çok vergi ödüyoruz. Bu ödediğimiz vergilerin bize elektrik, su ve yol gibi devlet hizmetleri olarak geri dönmesini beklerken, devletin ödemesi gerekenleri de yaptıkları zamlarla bizden talep ediyorlar.” dedi.

Serdaroğlu, halkın bu durumu kabul etmediğini vurgulayarak, “Bugün sendikalar buradaysa, böyle devam ederseniz halk da burada olacak.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, “Bu davranışlarınızdan ve hayal görmekten artık vazgeçin. Ultra zenginlerden vergi alacaksınız, aflar yapmaktan vazgeçeceksiniz. FİF yükselsin ve akaryakıt zamlarını süspanse edebilesiniz ki vatandaşın üzerine yüklemeyesiniz. Bizi kandırdığınızı sanmayın.” diye konuştu.