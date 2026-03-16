Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı kapsamındaki toplantıları Nisan’da kaldığı yerden devam edecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Michael Damianos, İsrail – ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle duran AB dönem başkanlığı kapsamındaki görüşmelerinin, Nisan ve Haziran ayları arasında planlandığı gibi Kıbrıs'ta yapılacağını açıkladı.

Ağrotur Üssü’ne yapılan İHA saldırısı sonrası Mart ayında gerçekleşmesi beklenen toplantılar ya çevrimiçine çevrilmiş ya da iptal edilmişti.

Damianos, Brüksel'deki Avrupa dışişleri toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Her şey normale döndü. Nisan ile Haziran ayları arasında Kıbrıs'ta yapılacak tüm gayri resmi toplantılar normal şekilde gerçekleştirilecek" dedi.